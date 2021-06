Giustizia: Unione monarchica italiana aderisce a referendum Partito radicale, al via raccolta firme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Unione monarchica italiana (Umi) aderisce ai referendum promossi dal Partito radicale in tema di Giustizia per superare, di fronte all’evidente, prolungata incapacità della classe politica al potere, inefficienze ed ingiustizie che pesano sulle persone e le imprese con possibili, gravi conseguenze negative anche sulla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e di resilienza (Pnrr), e s’impegna nella raccolta delle firme". Così, in una nota, il presidente dell'Unione monarchica italiana, l'avvocato Alessandro Sacchi. (Ren)