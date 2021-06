Sardegna: Giacomo Meloni confermato presidente Confartigianato Edilizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i tanti obiettivi di Confartigianato Edilizia e del presidente, vi sono la lotta alla burocrazia che, in particolar modo nelle costruzioni, limita l'azione delle imprese sia nell'affrontare i bandi pubblici, e dei cittadini che vogliono investire riqualificando i propri immobili. "In questo mandato dovremmo combattere, con tutte le nostre forze, contro tutto ciò che frena il lavoro e lo sviluppo del settore - sottolinea Meloni - l'esempio lo abbiamo nell'ecobonus, un'importantissima opportunità varata dal Governo ma dove ogni passaggio è ancora troppo laborioso. Per questo, il nostro impegno sarà quello di lavorare per mettere le aziende nella migliore condizione possibile, affinché operino nel modo più agile e snello". Meloni, infine, ha confermato la volontà di voler continuare ad affrontare con la dovuta efficacia, le esigenze dei colleghi costruttori al fine di rispondere, anche tempestivamente, alle istanze provenienti dal comparto edile, imprese e lavoratori, in un momento particolarmente complesso e difficile, quale quello attuale. (Rsc)