Messico: oggi riunione Banca centrale per decidere tasso di sconto

- La Banca centrale del Messico (Banxico) si riunisce oggi per fissare il nuovo tasso di sconto, attualmente al 4 per cento. L'aspettativa degli analisti è che l'autorità monetaria, a fronte di un ritmo ancora sostenuto dell'inflazione mantenga il livello fissato a febbraio, dopo il taglio di 25 punti base. A maggio i prezzi hanno registrato un incremento del 5,89 per cento su anno, ben oltre l'obiettivo del 3 per cento fissato da Banxico e sopra il margine superiore della finestra di tolleranza (4 per cento). Un dato comunque meno pronunciato del 6,08 per cento raggiunto ad aprile, che spinge gli analisti a immaginare che i governatori manterranno sotto controllo la dinamica dei prezzi, pronti a riattivare nel medio periodo i tagli del tasso inaugurati nel 2019. A dicembre del 2018, con l'insediamento del governo dell'attuale presidente Andres Manuel Lopez Obrador, il tasso era dell'8,25 per cento. La decisione della Banca sarà formalizzata poche ore dopo l'annuncio che l'istituto nazionale di statistica (Inegi) farà sull'inflazione nella prima metà di giugno. (Mec)