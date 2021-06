Ue: rapporto Kpmg su commercio illecito sigarette, in Europa cresce per la prima volta dal 2011

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pubblicato oggi l’ultimo rapporto indipendente realizzato da Kpmg che evidenzia l’impatto e i costi economici associati al fenomeno del traffico illecito di sigarette, in Italia e in Unione europea, con riferimento all’anno 2020. Il rapporto sul consumo di sigarette illecite, realizzato dalla società di consulenza Kpmg con il contributo di Philip Morris International, rileva come in Europa l’illecito cresca per la prima volta dal 2011 (+0,8 miliardi di sigarette rispetto al 2019) a causa dei prodotti contraffatti, causando un mancato gettito erariale pari a circa 8,5 miliardi di euro. Se la Francia e la Grecia sono tra i Paesi europei in cui il fenomeno dell’illecito è particolarmente rilevante (rispettivamente 23 e 22 per cento sul totale del consumo), l’incidenza in Italia è del 3,4 per cento, ben al di sotto della media Ue pari a 7,8 per cento del consumo totale, ed è migliore di quella di altri grandi Paesi europei, come Spagna e Germania. (segue) (Com)