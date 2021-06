Ue: rapporto Kpmg su commercio illecito sigarette, in Europa cresce per la prima volta dal 2011 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A differenza della Germania, inoltre, in Italia il trend conferma una diminuzione, a testimonianza dell’efficace azione di contrasto e deterrenza svolta dalle forze dell’ordine e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. "È fondamentale proteggere i consumatori dai prodotti contraffatti. Per questo, è necessario continuare a premiare l’approccio sinergico tra gli attori del mondo pubblico e quelli del mondo privato per affrontare e sradicare il commercio illecito in Europa e oltre", ha affermato Alvise Giustiniani, vicepresidente Prevenzione Commercio Illecito per Philip Morris International, rinnovando l’impegno dell’azienda contro il traffico illecito di tabacco. “L'eliminazione del commercio illecito è particolarmente importante nel contesto della trasformazione della nostra azienda verso un futuro senza fumo"- (segue) (Com)