Ue: rapporto Kpmg su commercio illecito sigarette, in Europa cresce per la prima volta dal 2011 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le iniziative a contrasto di questo fenomeno, recentemente abbiamo aperto il terzo round di Pmi Impact, un’iniziativa di Philip Morris International volta a finanziare progetti e soluzioni innovative contro le minacce derivanti dal commercio illecito. I dati positivi per l’Italia - ha sottolineato - impongono un ringraziamento alle forze dell’ordine e alle Istituzioni per lo sforzo e l’impegno profusi a tutela dei consumatori, delle entrate pubbliche e del mercato”. A livello nazionale, il mancato gettito causato dal commercio illecito di tabacco si attesta intorno ai 400 milioni di euro, con un recupero di 68 milioni di euro rispetto al 2019, grazie all’impegno delle Istituzioni nel contrasto di questo fenomeno. Le aree tradizionalmente più colpite si confermano essere, anche per il 2020, Friuli-Venezia Giulia e Campania. Rispetto alla media nazionale del 3,4 per cento, infatti, la quota di consumo illecito sul totale si attesta nelle due regioni al 22 e al 12 per cento rispettivamente. (Com)