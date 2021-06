Milano: Barberis (Pd), Bene impegno di sala, doposcuola fondamentale per genitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La città ha bisogno di recuperare i suoi tempi. Tra i soggetti che più devono essere aiutati vi sono i giovani genitori. È importante che il Sindaco abbia assicurato il massimo impegno dell'assessore Galimberti e del Direttore Generale Malangone perché si possa trovare una soluzione volta a garantire, per il prossimo anno scolastico, il servizio di doposcuola per i nidi e le scuole d'infanzia. Come gruppo consiliare PD lo abbiamo chiesto con forza in occasione dell'ultimo Consiglio Comunale. Il servizio di doposcuola è essenziale per moltissimi genitori che devono conciliare impegni familiari e attività lavorativa". Lo dichiara in una nota Filippo Barberis, Capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio comunale di Milano. (Com)