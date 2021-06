Energia: Crisostomo (Enel), passaggio da fossili a rinnovabili è fattibile ad un costo competitivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaggio dai combustibili fossili alle energie rinnovabili non è solo fattibile, ma anche raggiungibile ad un costo competitivo. Così il presidente di Enel, Michele Crisostomo, intervenuto oggi al webinar “Geopolitics of the energy transition” organizzato dall’Ispi. “Si pone un’importante tema di governance: tutte le parti interessate devono essere coinvolte nel processo di transizione e andare nella stessa direzione”, ha detto, sottolineando il rafforzato impegno pubblico in materia di decarbonizzazione e l’importanza della componente geopolitica in questo processo. “La ripresa dalla pandemia e le politiche messe in atto dai singoli Paesi sono andate a favore della transizione energetica, determinando cambiamenti importanti anche nella geopolitica degli idrocarburi a livello globale: mentre i paesi con economie meno diversificate potrebbero subire un impatto importante in termini socioeconomici e di stabilità interna, e dovrebbero sfruttare le opportunità della transizione in ottica di sviluppo sostenibile, quelli che già hanno competenze tecnologiche dovrebbero concentrarsi sul fronte industriale”, ha spiegato, sottolineando anche la competizione internazionale derivante da una distribuzione eterogenea delle materie prime e delle risorse minerali a livello globale. “Per questi motivi le geopolitiche saranno cruciali per il completamento del processo di decarbonizzazione: per avere una ‘just transition’ dobbiamo puntare sull’uguaglianza, sul contrasto al cambiamento climatico, su una maggiore cooperazione internazionale in termini di politiche industriali e sulle partnership tra pubblico e privato”, ha concluso.(Ems)