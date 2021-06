Sardegna: Reddito di inclusione sociale, giunta regionale approva nuove regole attuative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur restando fermo il principio di incompatibilità fra Reddito di inclusione e Reddito di Cittadinanza (chi ha diritto al secondo non può accedere al primo), le nuove linee guida introducono la deroga per tutti i beneficiari del RdC che percepiscono importi inferiori ai 100 euro mensili, prevedendo, in questi casi, un sussidio aggiuntivo per ogni figlio minore fino a un tetto non superiore alla soglia massima garantita dal Reis e destinando gli importi a contributi per buoni spesa, alloggio e altri servizi. "Un'ultima novità di rilievo riguarda l'inserimento di Misure per interventi a contrasto della pandemia Covid-19, per cui le risorse disponibili sono superiori ai 10milioni di euro. Si tratta di fondi che saranno assegnati ai Comuni per la gestione di contributi a sportello a favore di tutti quei soggetti che pur non potendo beneficiare del Reis o del RdC, o altre forme di aiuto, si trovano comunque in una situazione di disagio economico e sociale. Tra questi, ad esempio, le famiglie che per la prima volta si rivolgono ai servizi sociali per far fronte a situazioni straordinarie e urgenti". (Rsc)