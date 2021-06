Lavoro: Landini, firma rinnovo contratto Poste Italiane notizia molto positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del gruppo Poste Italiane, da parte dei sindacati di categoria, "è una notizia molto positiva per le lavoratrici e i lavoratori del settore”. Lo sottolinea il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. “Il riconoscimento di un aumento economico complessivo mensile medio di 110 euro, con un importo una tantum di 1.700 euro a copertura del periodo di vacanza contrattuale - sottolinea il leader della Cgil - è una risposta importante alle giuste attese delle lavoratrici e dei lavoratori che, anche nelle fasi più drammatiche della pandemia, hanno contribuito con il proprio lavoro alla coesione del Paese”. (segue) (Com)