Sardegna: tubercolosi bovina, ministero rimuove blocco a movimentazione capi (2)

- "Un errore da parte dei tecnici del ministero, che ha destato grande preoccupazione negli operatori del settore", dichiara l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu. "Siamo intervenuti tempestivamente per fare chiarezza. Il regolamento comunitario – precisa l'esponente della giunta Solinas – prevede che la movimentazione dei capi possa essere consentita anche con il soddisfacimento di una sola delle condizioni indicate. Abbiamo avviato l'interlocuzione con Roma e prodotto una relazione dettagliata che non ha lasciato margine di dubbio. L'immediato cambio di rotta da parte del Ministero, che ha riportato le prescrizioni a quanto previsto precedentemente, ne è la prova. Abbiamo ottenuto un risultato importante, che garantisce ai tanti operatori della nostra Isola di poter continuare a lavorare serenamente, nella certezza delle regole". (Rsc)