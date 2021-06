Mar Nero: Russia annuncia "dura iniziativa" contro Regno Unito per incidente Hms Defender

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo annuncerà una dura iniziativa all'ambasciatore britannico in seguito all’incidente causato ieri nel Mar Nero dal cacciatorpediniere Hms Defender. Lo ha fatto sapere la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un'intervista a “Rossija 24”. "Abbiamo annunciato ieri che l'ambasciatore del Regno Unito sarebbe stato convocato. Verrà oggi al ministero degli Esteri e verrà lanciato un duro avvertimento", ha detto Zakharova. La portavoce del ministero degli Esteri ha espresso la convinzione che l'incontro sarà "spiacevole per la parte britannica". L'ambasciata britannica nella Federazione russa non ha ancora risposto ai messaggi sulla convocazione dell'ambasciatore al ministero degli Esteri. Ieri, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo, una nave da guerra della federazione russa ha aperto il fuoco con colpi avvertimento nei confronti del cacciatorpediniere britannico Hms Defender nei pressi di Capo Fiolent, nella regione di Sebastopoli. Successivamente, sempre secondo le autorità di Mosca, un Su-24M delle forze aeree russe ha sganciato due bombe lungo la rotta della nave britannica. (segue) (Rum)