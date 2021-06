Mar Nero: Russia annuncia "dura iniziativa" contro Regno Unito per incidente Hms Defender (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La versione, tuttavia, è stata prontamente smentita dal ministero della Difesa di Londra, secondo cui ci sarebbero stati dei semplici messaggi di avvertimento. “Riteniamo che i russi stessero effettuando un’esercitazione di artiglieria nel Mar Nero e abbiano informato la comunità marittima della loro attività”, si legge in un tweet del dicastero. Anche il governo britannico ha confutato la versione russa: “Non è corretto affermare che il cacciatorpediniere è stato preso di mira da colpi di avvertimento o che la nave si trovava in acque russe. L’Hms Defender si trovava sulla rotta più diretta e riconosciuta a livello internazionale tra l’Ucraina e la Georgia per delle esercitazioni di tiro vicino”, ha detto ai giornalisti un portavoce dell’ufficio. “Come sapete, il Regno Unito non riconosce la pretesa territoriale russa sulla Crimea e continuiamo ad aderire al diritto internazionale secondo cui l’annessione della Crimea è illegale”, ha aggiunto il portavoce. (segue) (Rum)