Mar Nero: Russia annuncia "dura iniziativa" contro Regno Unito per incidente Hms Defender (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A bordo dell’Hms Defender, tuttavia, è presente anche il giornalista della “Bbc”, Jonathan Beale, che fornisce una versione alternativa a quella britannica. “L’equipaggio era già ai posti di combattimento mentre si avvicinavano alla punta meridionale della Crimea occupata dai russi. I sistemi d’arma a bordo del cacciatorpediniere della Royal Navy erano già stati caricati. Questa sarebbe una mossa deliberata per lanciare un avvertimento alla Russia. L’Hms Defender stava per navigare entro il limite di 12 miglia delle acque territoriali della Crimea. Il capitano ha insistito che stava solo cercando un passaggio sicuro attraverso una rotta di navigazione riconosciuta a livello internazionale”, spiega Beale. “Due navi della guardia costiera russa che stavano seguendo la nave da guerra della Royal Navy, hanno cercato di costringerla a cambiare rotta. Ad un certo punto, una delle navi russe si è avvicinata a circa cento metri. Alla radio sono stati inoltrati avvisi sempre più ostili, tra cui uno che diceva ‘se non cambiate rotta, spariamo’. Abbiamo sentito alcuni spari in lontananza, ma abbiamo ritenuto che fossero ben fuori portata”, si legge ancora nel resoconto del giornalista della “Bbc” che confermerebbe quindi i colpi di avvertimento. Beale, spiega inoltre, che intorno al cacciatorpediniere britannico erano presenti più di 20 aerei militari russi, a conferma, quindi, della risposta delle unità militari russe a quello che è stato ritenuto un atto ostile. (Rum)