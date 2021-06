Bielorussia: oggi udienza processo contro Siarhei Tikhanouski, marito di Svetlana Tikhanovskaja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i prigionieri politici in Bielorussia devono essere rilasciati immediatamente e incondizionatamente. Lo ha scritto su Twitter la leader dell’opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaja, ricordando che la linea non deve essere quella di partecipare “a uno scambio di prigionieri politici” con il regime di Minsk. “Il sogno di milioni di bielorussi dovrebbe divenire realtà: elezioni giuste e libere per costruire un Paese dove tutti noi vogliamo vivere”, ha aggiunto Tikhanovskaja, ricordando come oggi si tiene l’udienza del processo contro il marito Siarhei Tikhanouski e altri attivisti. “I diplomatici non sono stati ammessi nell’aula del dibattimento. Siarhei potrebbe venire condannato a 15 anni di carcere. Non so cosa aspettarmi, ma di sicuro non la giustizia”, ha detto Tikhanovskaja. (Rum)