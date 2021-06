Spagna: Opa su Naturgy, fondo australiano Ifm non sposterà sede legale dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo australiano Ifm si sarebbe impegnato a non spostare la sede legale al di fuori della Spagna, a vendere assett strategici o a cambiare il gruppo direttivo nella sua offerta pubblica d'acquisto (Opa) dell'azienda energetica Naturgy. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", da quando Ifm ha lanciato l'offerta da 5 miliardi di euro per il 22,7 per cento del capitale di Naturgy nel gennaio scorso Ifm ha trasmesso più volte queste volontà, anche al governo spagnolo che dovrà dare la sua autorizzazione all'operazione entro la fine di agosto. Secondo fonti finanziarie, Ifm metterà nero su bianco nel prospetto per l'offerta pubblica di acquisto i suoi piani aziendali con Naturgy. (Spm)