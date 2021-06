Russia-Guatemala: Lavrov riceve oggi omologo Pedro Brolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Guatemala, Pedro Brolo Vila, chiude oggi la trasferta nella Federazione Russa iniziata domenica. Brolo, alla prima missione ufficiale a Mosca, è atteso a un incontro con l'omologo Sergej Lavrov. Nel corso della visita, pensata per "rafforzare le relazioni bilaterali", il ministro ha incontrato tra gli altri i vertici del ministero dellla Salute e del Fondo russo per gli investimenti diretti, per trasmettere l'importanza di "accelerare" la consegna delle dosi pattuito del vaccino contro il nuovo coronavirus, Sputnik V. Ad aprile il paese centroamericano aveva acquistato e prenotato 16 milioni di dosi del prodotto, a n costo complessivo di 160 milioni di dollari. Secondo le cifre ufficiali però sarebbero sin qui state consegnate solo 150mila dosi, lo 0,93 per cento del totale. (Rum)