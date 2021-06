Senato: Ingroia, oggi nasce nuovo polo popolare e costituzionale nel Gruppo Misto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Gruppo misto "inizia la costruzione di un nuovo polo popolare e costituzionale". Lo ha dichiarato Antonio Ingroia, in occasione della presentazione della nuova componente del Gruppo Misto al Senato “Alternativa c’è - Popolo per la Costituzione” presso la Sala Nassiriya di palazzo Madama. "Abbiamo messo convintamente a disposizione il nostro simbolo perché il programma di Azione Civile - Popolo per la Costituzione condivide gli obiettivi strategici con quelli di Alternativa c'è. Si tratta del primo tassello di un percorso più ampio, finalizzato alla creazione di un polo che si differenzi nettamente dalla destra nazionalista più becera e dall'aggregazione conservatrice e neoliberista del Governo Draghi", ha sottolineato Ingroia, che ha aggiunto: "Il nostro progetto vuole crescere guardando all'interno del Parlamento, ma soprattutto costruendo una progettualità politica che sappia parlare al Paese reale. Bisogna ripartire dall'attuazione della Costituzione, poiché è in corso una vera e propria eversione costituzionale che sta minacciando la democrazia e lo Stato di diritto". Nel Paese "vi è un enorme bisogno di un'alternativa vera e seria, che sappia incarnare i bisogni e le istanze di tantissimi cittadini in cerca di rappresentanza, a partire dalla consistente fetta di delusi dal Movimento cinque stelle", ha concluso il politico. (Rin)