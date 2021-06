Francia: Consiglio d'Europa, "timori" per situazione della popolazione carceraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Consiglio d'Europa emergono "preoccupazioni" per le condizioni di detenzione in Francia. È quanto si legge in un rapporto diffuso in seguito alla visita di una delegazione del Comitato per la prevenzione e la tortura del Consiglio d'Europa effettuata nel dicembre del 2019 in 12 centrali di polizia e gendarmeria, quattro prigioni e un istituto di cure psichiatriche. I problemi riguardano la "sovrappopolazione carceraria" e "l'insufficienza di posti in psichiatria per le persone in cura senza consenso", si legge nel rapporto. Il Comitato afferma di aver raccolto testimonianze su "insulti, compresi quelli a sfondo razzista, omofobo o transfobico da parte dei poliziotti" insieme a "minacce proferite con armi". Nel rapporto si afferma poi che molti detenuti, tra cui minorenni, hanno dichiarato di aver ricevuto percosse una volta immobilizzati durante i fermi. "Le autorità francesi non tollerano la violenza inappropriata delle forze dell'ordine" e se "atti simili" si dovessero verificare verranno sistematicamente condannati", ha fatto sapere il governo francese in risposta al rapporto. (Frp)