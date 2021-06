Mozambico: nuovo attacco jihadista vicino ad Afungi nei pressi dei siti petroliferi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto afferma il comunicato finale pubblicato al termine del vertice, il blocco regionale ha annunciato l'invio della sua forza di riserva, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli sui numeri o su quando il contingente verrà schierato. La decisione pone fine a mesi di discussioni e disaccordi tra i 16 Paesi membri della Sadc sulle modalità e l'entità della forza da schierare a Cabo Delgado: se alcuni membri, come il Sudafrica, spingevano per un'azione militare più incisiva, altri - tra cui lo stesso Mozambico - erano più reticenti. La decisione, più volte rinviata, era attesa già in occasione del vertice dei capi di Stato e di governo della Sadc che si era riunito il mese scorso in via straordinaria, al termine del quale la decisione finale era stata rinviata al nuovo vertice convocato ieri. (segue) (Res)