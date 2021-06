Sicurezza: segretario Usa Mayorkas a "El Pais", attacchi informatici più grande minaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi informatici sono una delle più grandi minacce da affrontare negli Stati Uniti e nel mondo e nel 2020 sono cresciuti del 300 per cento. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Pais" il segretario di Stato per la sicurezza interna degli Stati Uniti, Alejandro Mayorkas, evidenziando che per combattere questo fenomeno l'amministrazione statunitense si sta concentrando sulle partnership pubblico-private in quanto il governo federale "non può farlo da solo". Secondo Mayorkas i cyber attacchi hanno molteplici origini, da quelli sostenuti da uno Stato a quelli diretti da organizzazioni criminali o da una singola persona. "La più grande minaccia terroristica che affrontiamo oggi negli Stati Uniti è la minaccia del terrorismo interno, una connessione tra ideologie radicali e violenza", ha dichiarato il segretario Usa, sottolineando che questo non significa che la minaccia jihadista sia scomparsa. A questo proposito, Mayorkas ha spiegato che la condivisione delle informazioni a livello internazionale è vitale. "Condividiamo le sfide, ci scambiamo le migliori pratiche, lavoriamo insieme per affrontare le sfide comuni". (segue) (Spm)