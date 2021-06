Sicurezza: segretario Usa Mayorkas a "El Pais", attacchi informatici più grande minaccia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al fenomeno migratorio, Mayorkas ha affermato che si tratta di una questione umanitaria in quanto la maggioranza delle persone che cercano di oltrepassare il confine meridionale degli Stati Uniti "fuggono dalla violenza e dalla povertà" e si appellano alle leggi sull'asilo. Su questo punto Mayorkas ha chiarito che gli Stati Uniti sono un Paese di immigrati ma anche di leggi. Pertanto, "le persone che non hanno il diritto legale di essere negli Stati Uniti saranno rimpatriate quando le loro richieste saranno rifiutate". Nel commettere le relazioni con il presidente messicano, Andres Manuel Lopez Obrador, il segretario di Stato ha sostenuto che il presidente, Joe Biden, gli ha ribadito l'importanza "di avere il suo Paese come partner". Nel commentare la decisione dell'ex amministrazione Trump di riconoscere la sovranità marocchina sul Sahara occidentale, Mayorkas si è limitato ad affermare che gli Stati Uniti sono "molto preoccupati" per la violenza e "sostengono pienamente" gli sforzi guidati dalle Nazioni unite. (Spm)