- L'Europa "è molto divisa a livello sociale". Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico (Pd), Enrico Letta, in occasione dell'evento Pd "Una nuova agenda sociale per l’Italia e per l’Europa". Il leader Pd ha sottolineato come l'Italia sia ad un livello intermedio di sviluppo sociale. "Bisogna lavorare anche su una dimensione globale e a livello di organismi multilaterali", ha aggiunto Letta. (Rin)