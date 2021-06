Polonia: respinte le mozioni di sfiducia ai ministri dell'Interno e delle Risorse statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione di sfiducia contro i ministri dell'Interno e delle Risorse statali polacchi, Mariusz Kaminski e Jacek Sasin, è stata respinta. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Pap". La mozione contro Kaminski è stata cassata dal Sejm, la camera bassa del Parlamento polacco, con 235 voti contrari, 221 a favore e un'astensione. Quella contro Sasin è stata respinta con 235 voti contrari e 213 a favore. Lo stesso dicasi per la mozione rivolta contro il portavoce del premier, Michal Dworczyk, che non è passata per l'opposizione di 237 deputati contro 210 a favore. A inizio giugno la Coalizione civica (Ko) ha presentato una mozione contro di loro motivandola con l'accusa di aver abusato delle loro attribuzioni nell'organizzazione delle elezioni presidenziali che avrebbero dovuto tenersi tramite voto per corrispondenza il 10 maggio 2020. Fondamento della presentazione delle mozioni di sfiducia è la pubblicazione di un rapporto della Corte dei conti polacca che accusa i tre politici, oltre al premier Mateusz Morawiecki, di aver violato la legge all'epoca dell'organizzazione delle presidenziali del 2020. (segue) (Vap)