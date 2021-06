Polonia: respinte le mozioni di sfiducia ai ministri dell'Interno e delle Risorse statali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negativo è stato inoltre il responso del Sejm in merito alla possibile rimozione di Ryszard Terlecki dal ruolo di vicepresidente dell'aula. A favore della rimozione hanno votato 211 parlamentari, contro 235 e uno si è astenuto. La richiesta di rimuovere il politico, che è anche capogruppo di Diritto e giustizia (PiS), è provenuta dai gruppi parlamentari della Coalizione civica (Ko), di Lewica e di Polska 2050. L'opposizione voleva rimuoverlo per le sue dichiarazioni a inizio giugno contro la leader dell'opposizione democratica bielorussa, Svetlana Tikhanovskaja. All'inizio del mese la politica bielorussa è stata in Polonia su invito del primo cittadino di Varsavia, Rafal Trzaskowski. Questi ha approfittato dell'occasione per invitare Tikhanovskaja a un evento da lui organizzato e intitolato "Campus Polonia del futuro", che si terrà tra fine agosto e inizio settembre. In risposta a ciò, Terlecki ha scritto su Twitter che "se Tikhanovskaja vuole pubblicizzare un'opposizione antidemocratica in Polonia e apparire a un evento di Trzaskowski, cerchi aiuto a Mosca. Noi sosterremo un'opposizione bielorussa che non sta dalla parte dei nostri avversari". Di fronte al biasimo dell'opposizione polacca, Terlecki ha già detto che non si scuserà per le accuse rivolte alla leader dell'opposizione bielorussa. (Vap)