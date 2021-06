Cina: quinto round di acquisti centralizzati, prezzi farmaci in calo del 56 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medicinali selezionati attraverso l'attuale programma centralizzato di acquisto di farmaci del governo della Cina saranno in media il 56 per cento più economici per le strutture sanitarie pubbliche. Lo ha riferito l’Amministrazione di sicurezza per la salute nazionale cinese. La quinta fase del programma centralizzato di approvvigionamento di farmaci ha coinvolto 201 aziende, che hanno presentato offerta per la fornitura di medicinali alle strutture sanitarie pubbliche, compresi gli ospedali. 148 aziende hanno ottenuto appalti di fornitura per un totale di 251 prodotti qualificati. Tra i prodotti vi sono undici prodotti di imprese finanziate dall'estero. Il sistema di approvvigionamento centralizzato, lanciato nel 2019, è stato studiato dal governo cinese come un mezzo per aumentare l'accessibilità ai farmaci per i pazienti cinesi e ridurre l'onere finanziario del trattamento. (Cip)