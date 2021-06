Regno Unito: previsto oggi aggiornamento liste Paesi per rischio Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È previsto per oggi l'aggiornamento delle liste del Regno Unito in base al rischio del numero dei contagi nel Paese, e con queste le restrizioni previste al ritorno da questi Stati. Il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, parlerà in mattinata alla Camera dei comuni sulle difficoltà che l'industria del turismo e dell'aviazione stanno affrontando in seguito alle restrizioni imposte sinora ai viaggi all'estero, fornendo poi nel pomeriggio aggiornamento sui cambiamenti al sistema "a semaforo" e alle liste dei Paesi. Le organizzazioni di settore e le maggiori aziende hanno chiesto un'esenzione della quarantina per le persone che provengono da Paesi in zona gialla ma abbiano già ricevuto entrambe le dosi di un vaccino anti Covid. Ad oggi, queste persone devono osservare un periodo di autoisolamento di dieci giorni all'arrivo nel Regno Unito. La prospettiva di vacanze all'estero per i britannici tuttavia potrebbe stare per incontrare un altro scoglio, dopo che la cancelliera tedesca Angela Merkel ha suggerito che tutti i Paesi dell'Unione europea dovrebbero far osservare ai viaggiatori in arrivo dal Regno Unito un periodo di quarantena all'arrivo, per rallentare la diffusione della variante Delta ormai preponderante nel Paese. (Rel)