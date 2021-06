Romania: Commissione di Venezia, chiarimenti in merito alla revoca del difensore civico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa, composto da esperti indipendenti nel campo del diritto costituzionale, ha inviato una lettera ai presidenti delle due Camere del Parlamento romeno chiedendo chiarimenti in merito alla revoca di Renate Weber dalla carica di difensore civico. La lettera è firmata dal presidente della Commissione di Venezia, Gianni Buquicchio. Intanto, il Parlamento di Bucarest ha avviato le procedure per la nomina di un nuovo difensore civico. L'unico candidato, Fabian Gyula dell'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) sostenuto dalla coalizione di centrodestra al potere, è stato ascoltato e ha ricevuto parere favorevole da parte delle commissioni giuridiche delle due camere del Legislativo. La nomina dovrebbe essere fatta nella plenaria riunita del Parlamento, molto probabilmente lunedì prossimo. (segue) (Rob)