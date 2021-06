Romania: Commissione di Venezia, chiarimenti in merito alla revoca del difensore civico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento di Bucarest ha rimosso, la scorsa settimana, Renate Weber dalla carica di difensore civico. I rappresentanti della maggioranza hanno rimproverato alla Weber di aver trasgredito la legge per servire i membri dell'opposizione socialdemocratica che l'avevano nominata. Dal canto suo, l'opposizione socialdemocratica accusa la maggioranza di volere un Difensore Civico che non sia contrario alle ordinanze del governo di coalizione. Il Partito socialdemocratico ha contestato la decisione alla Corte Costituzionale, che esaminerà la notifica il 29 giugno. Secondo i socialdemocratici, in seguito alle critiche della Commissione di Venezia, la maggioranza parlamentare dovrebbe aspettare la decisione della Consulta prima di votare per un nuovo difensore civico. (Rob)