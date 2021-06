Cina: ministero Difesa cinese, Pechino contribuirà a sicurezza internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si impegna a dare maggiori contributi alla prosperità e allo sviluppo globali, a compiere maggiori sforzi per l'equità e la giustizia internazionali e ad assumere un ruolo di maggior peso nella promozione della sicurezza internazionale collettiva. Lo ha dichiarato il consigliere di Stato e ministro della Difesa cinese, Wei Fenghe, in collegamento video alla nona conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale. “La Cina salvaguarda risolutamente i suoi interessi fondamentali e si oppone alle azioni che interferiscono e ostacolano gli affari interni del Paese”, ha aggiunto Wei. Inoltre, il ministro cinese ha evidenziato che “l'Esercito popolare è disposto a collaborare con le forze militari straniere per creare un ambiente di sicurezza costruito e condiviso da tutte le parti”. La conferenza, che si concluderà oggi a Mosca, è stata organizzata dal ministero russo della Difesa. (Cip)