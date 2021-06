Recovery: Letta, rispettare tempi e obiettivi per rivoluzione sociale Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), "se noi riuscissimo a fare tutto nei tempi stabiliti e con gli obiettivi indicati, rivoluzioneremmo a favore degli obiettivi sociali il nostro Paese". Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico (Pd), Enrico Letta, in occasione dell'evento Pd "Una nuova agenda sociale per l’Italia e per l’Europa". "Dobbiamo essere pronti ad applicare le prime risorse, in modo tale che le tre categorie più svantaggiate donne, giovani e Mezzogiorno, vedano subito questo senso di svolta", ha sottolineato Letta. (Rin)