Romania: presidente Iohannis partecipa al Consiglio europeo di Bruxelles

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, partecipa, oggi e domani, al Consiglio europeo di Bruxelles. Secondo un comunicato della presidenza di Bucarest, i partecipanti al Consiglio esamineranno temi come il coordinamento europeo nel contesto della pandemia di Covid-19, il processo di ripresa economica dell'Unione, la gestione della migrazione e i rapporti Ue-Russia. Il capo dello stato romeno parteciperà anche al Vertice europeo in formato esteso che affronterà le sfide economiche per la zona Euro nel contesto della pandemia di Covid-19, nonché i progressi riguardanti l'unione bancaria e dei mercati di capitali. I leader degli Stati membri dell'Ue incontreranno il segretario generale dell'Onu, António Guterres, riconfermato per un nuovo mandato di cinque anni alla guida dell'Organizzazione (Rob)