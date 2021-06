Regno Unito: Covid, per 2 milioni di adulti sintomi per oltre 12 settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Oltre 2 milioni di adulti in Inghilterra hanno sperimentato sintomi da Covid-19 per oltre 12 settimane, questo secondo un nuovo studio promosso dal governo. I dati sembrano raddoppiare le precedenti stime del numero di persone affette dal cosiddetto "long Covid". I sintomi sembrano affliggere principalmente coloro che hanno sperimentato sintomi più pesanti quando hanno contratto il virus la prima volta, e sarebbero principalmente di natura respiratoria e legati alla fatica. I ricercatori hanno definito il dato come "allarmante". I casi riguarderebbero il 37,7 per cento di coloro che hanno avuto il Covid-19 con sintomi.