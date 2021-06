Milano: Piscina (Municipio 2), in corso sgombero centro sociale via Iglesias

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente leghista del Municipio 2 di Milano, Samuele Piscina, in una ringrazia "il Commissariato di Villa San Giovanni, tutte le forze dell’ordine e in particolare il questore di Milano dott. Petronzi, che, con lo sgombero odierno del centro sociale di via Iglesias, ha dato il primo segnale di svolta contro le occupazioni abusive nel Municipio 2, dopo anni di silente accondiscendenza del sindaco Sala nei confronti degli antagonisti”. “Lo sgombero di via Iglesias - prosegue Piscina - è stato una delle principali richieste che ho fatto al nuovo questore quando l’ho incontrato poco dopo essersi insediato. In pochi mesi ha fatto ciò che non avveniva da cinque anni. Infatti, era dal 2016 che un centro sociale non veniva sgomberato nel nostro territorio municipale. Le occupazioni, nel frattempo, erano proliferate. Infatti, oltre a quello di via Iglesias e agli storici Leoncavallo e T28, in questi ultimi anni sono stati occupati abusivamente gli immobili di via Edolo dal collettivo Lambretta, via Esterle dallo stesso comitato 'Noi ci siamo', di via Breda dagli antagonisti di Brankaleone e dei bastioni di Porta Venezia”. “Non è più tollerabile – conclude il presidente leghista - che questi facinorosi si comportino violentemente, violando le regole e atteggiandosi in modo mafioso come se la città fosse di loro proprietà. Ora non dobbiamo fermarci, ma procedere con lo sgombero degli altri centri sociali. I cittadini vogliono sgomberi e sicurezza e il comportamento di questi criminali è la dimostrazione di quanto siano pericolosi. Sala ha fallito: Milano merita una guida migliore che metta in primo piano la legalità”. (Com)