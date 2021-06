Infrastrutture: Raggi, partiti lavori per potenziare rete idrica e fognaria di Castel di Guido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per il potenziamento della rete idrica e fognaria di Castel di Guido, un quartiere nella periferia ovest dalla città. Da molti anni i residenti attendevano questo intervento". Lo scrive in un post su facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Portiamo i servizi essenziali in molte zone di Roma che per decenni ne erano sprovviste: penso all’illuminazione che abbiamo inaugurato in tante strade e piazze e all’emozione dei cittadini presenti - aggiunge -. All’acqua potabile che in tanti quartieri era assente o alla costruzione di nuove reti fognarie per eliminare gli scarichi abusivi. Sono tanti investimenti e cantieri aperti in questi anni per la cura del nostro territorio e per renderlo più sicuro e vivibile". (Rer)