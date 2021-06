Ungheria: Kovacs, chi ha firmato contro legge anti pedofilia ignora la Carta di Nizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 16 governi europei firmatari della dichiarazione contro la legge anti pedofilia ungherese non conoscono la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Lo ha detto il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs. In una dichiarazione Kovacs afferma che negli ultimi giorni "i governi di alcuni Paesi dell'Unione europea hanno lanciato un'offensiva senza fondamento contro l'Ungheria", la quale "respinge questi attacchi". "La legge ungherese", scrive Kovacs, "non compie alcun tipo di discriminazione, è in linea con la normativa europea ed è basata sulle prescrizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". La legge "tutela i diritti dei bambini e garantisce quelli dei genitori, non si applica agli adulti". La dichiarazione di condanna firmata da numerosi Paesi dell'Ue "cita la legge in modo falso, omettendo parti sostanziali del testo". La nuova normativa "tutela i bambini da tutte le forme di sessualità e quindi non può essere considerata discriminatoria". Essa "non è né omofobica, ne eterofobica" perché impedisce l'esposizione non solo dell'omosessualità "ma della sessualità in generale". (segue) (Vap)