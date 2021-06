Ungheria: Kovacs, chi ha firmato contro legge anti pedofilia ignora la Carta di Nizza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'articolo 14 (3) della Carta dei diritti fondamentali, dice Kovacs, "il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche è rispettato secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio". L'educazione sessuale, in linea con questo dispositivo, "è innanzitutto un compito dei genitori". In Ungheria "chiunque è libero di esprimere la propria identità sessuale poiché la legge assicura i diritti costituzionali fondamentali a tutte le minoranze, incluse quelle sessuali". "Richiamiamo i governi firmatari ad astenersi in futuro dal diffamare senza motivo l'Ungheria", si conclude il messaggio di Kovacs. (Vap)