Regno Unito: pubblicità a cibo spazzatura vietata entro la fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico dovrebbe annunciare nella giornata di oggi un divieto totale di pubblicità online per il cosiddetto cibo spazzatura, alto in zuccheri e grassi, e un limite orario delle 21 per la pubblicità televisiva. Dovrebbero tuttavia essere presenti dei "buchi" nella legge, che permetterebbero ai produttori più piccoli di essere esentati. Le aziende potranno continuare a fare pubblicità ai propri prodotti prima delle 21 in televisione invece, ma non potranno fare pubblicità ai singoli prodotti se questi sono considerati essere "alti in zuccheri e grassi". La pubblicità audio invece, in radio e podcast, sarà invece permessa. La misura dovrebbe essere annunciata oggi alla Camera dei comuni, misura che era peraltro stata già nominata nel discorso programmatico della regina lo scorso mese, la quale aveva promesso che il governo avrebbe imposto "un divieto totale online" al cibo spazzatura. La misura fa parte di una più vasta campagna portata avanti dal primo ministro Boris Johnson contro l'obesità infantile. A questa si unirà un divieto di fare promozioni "compra uno, prendi due" su tali cibi. Un certo numero di prodotti tuttavia, quali Marmite, olio d'oliva, miele e avocado, sono stati esentati dal divieto, sulla base del fatto che gli studi non sembrano essere collegato ad un aumento dell'obesità infantile. (Rel)