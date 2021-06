Francia: sondaggio, 36 per cento francesi voterà a ballottaggio regionali-dipartimentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solamente il 36 per cento dei cittadini francesi afferma che voterà al secondo turno delle elezioni regionali e dipartimentali del 27 giugno. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Istituto francese dell'opinione pubblica (Ifop) per il settimanale "Le Journal du Dimanche". Al primo turno del 20 giugno la partecipazione è stata del 33,3 per cento. Tra i sostenitori della sinistra, il 38 per cento afferma che si recherà alle urne. Tra quelli de La République en marche il dato sale al 39 per cento, mentre si attesta al 59 per cento tra i simpatizzanti dei Repubblicani e al 43 per cento tra quelli del Rassemblement National. (Frp)