Brasile: indagato, si dimette il ministro dell'Ambiente Ricardo Salles

- Ricardo Salles, sotto inchiesta per il presunto coinvolgimento in traffico illecito di legname, si è dimesso da ministero dell'Ambiente del Brasile. Al suo posto, il presidente Jair Bolsonaro ha designato Joaquim Alvaro Pereira letta, da settembre del 2020 sottosegretario per l'Amazzonia e Servizi ambientali del ministero. Salles, divenuto ministro nel 2019, aveva presentato le dimissioni spiegando di voler garantire al governo la possibilità di portare avanti l'agenda nazionale e internazionale "nel modo più sereno possibile". Con la rinuncia all'incarico, e la perdita dell'immunità concessa agli alti organi di governo, le inchieste aperte nei confronti di Salles dovrebbero passare dalla Corte suprema alla magistratura ordinaria. (segue) (Brb)