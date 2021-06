Hong Kong: Covid, stop ai voli dall'Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong ha deciso di bandire i voli in arrivo dall'Indonesia a partire da domani, 25 giugno, in risposta al sensibile aumento dei contagi da coronavirus in quel Paese del Sud-est asiatico. Le autorità della regione speciale cinese hanno stabilito che gli arrivi di persone dall'Indonesia costituiscono ad oggi un "rischio estremamente elevato" di natura sanitaria. Il governo di Hong Kong ha annunciato la decisione nella serata di ieri, spiegando che il numero di casi di Covid-19 "importati" dall'Indonesia ha superato la soglia massima stabilita dalle autorità della ex colonia britannica. Ad oggi Hong Kong ha bloccato i voli in arrivo da India, Nepal, Pakistan e Filippine. (segue) (Cip)