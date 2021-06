Hong Kong: Covid, stop ai voli dall'Indonesia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia ha registrato il 21 giugno 14.536 nuovi casi di Covid-19, il più alto aumento giornaliero dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dai dati pubblicati dal ministero della Salute, che riportano inoltre 294 decessi nelle ultime 24 ore. A partire da domani, le restrizioni per il contenimento del coronavirus saranno inasprite nelle zone in cui i casi sono aumentati maggiormente con uffici, ristoranti, bar e centri commerciali autorizzati ad operare solo al 25 per cento della loro capacità. Inoltre, le attività religiose in tutti i luoghi di culto saranno temporaneamente sospese e le attrazioni turistiche chiuse. Le aree che designate come “zone rosse” includono le città di Kudus, Bangkalan, la capitale Giacarta e la provincia di Riau (Cip)