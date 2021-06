Indonesia: Covid, nuovo record di contagi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia ha registrato nelle ultime 24 ore un nuovo record giornaliero di contagi da coronavirus, ben 15.308. Le autorità sanitarie del Paese hanno comunicato anche 303 decessi causati dalla Covid-19. Il dato infrange il precedente record di contagi, che risaliva al 21 giugno. Il presidente indonesiano, Joko Widodo, ha rivolto un discorso al Paese affermando che l'attuale meccanismo di restrizioni sociali a livello di quartieri è "ancora la politica più appropriata nel contesto attuale per controllare la Covid-19, perché funziona senza arrestare l'economia delle persone". Nel Paese aumentano però gli esperti che chiedono un ulteriore irrigidimento delle politiche di distanziamento sociale. Widodo è anche tornato a sollecitare i cittadini a vaccinarsi: se vi si presenta l'opportunità di vaccinarvi, non rifiutate. Nessun obbligo religioso proibisce i vaccini, perché sono per la nostra sicurezza. I vaccini al momento sono l'opzione migliore", ha dichiarato il presidente indonesiano. (Fim)