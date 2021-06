Brasile: Stati Uniti doneranno al paese 3 milioni di dosi di vaccino Janssen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti doneranno direttamente al Brasile 3 milioni di dosi del vaccino sviluppato dell'azienda farmaceutica statunitense Janssen (gruppo Johnson & Johnson). Le dosi saranno spedite già oggi, giovedì 24 giugno, presso l'aeroporto di Fort Lauderdale, in Florida, e arriveranno in giornata presso l'aeroporto di Campinas, Viracopos, nello stato di San Paolo. Si tratta del maggior numero di vaccini donati dagli Stati Uniti a qualsiasi paese finora. Secondo quanto riferito dal quotidiano "G1", la donazione al Brasile riflette l'attenzione del governo statunitense verso la lotta alla Covid-19 in una delle regioni più colpite dalla pandemia. (segue) (Brb)