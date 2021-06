Brasile: Stati Uniti doneranno al paese 3 milioni di dosi di vaccino Janssen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A differenza dei vaccini di altri vaccini anti-covid, quello Janssen è efficace con una sola dose. Il 31 marzo l'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) aveva concesso oggi l'autorizzazione all'uso emergenziale del vaccino Janssen. Secondo quanto disposto l'immunizzante può essere applicato a persone di età superiore ai 18 anni, con o senza malattie croniche gravi. L'efficacia complessiva dimostrata dal vaccino nel processo di analisi è stata del 66,9 per canto. Se considerati invece i casi gravi più gravi della malattia, l'efficacia dimostrata è stata del 76,7 per cento dopo 14 giorni e dell'85,4 per cento dopo 28 giorni dalla somministrazione. (Brb)