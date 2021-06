Brasile: crisi idrica, ministro Energia esclude razionamento forniture (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a uno scenario destinato a peggiorare il Cmse ha disposto dal 5 maggio 2021 l'attivazione del maggior numero di centrali termoelettriche disponibili nel paese per poter preservare il volume d'acqua nei bacini e prevenire blackout alla fine del 2021. Inoltre, il Brasile importa da ottobre energia dall'Argentina e dall'Uruguay per mitigare il rischio di collasso. A causa delle misure straordinarie adottate il costo dell'elettricità crescerà nei prossimi mesi. L'Agenzia nazionale dell'energia elettrica (Aneel) ha adottato a partire dalla bolletta di maggio la tariffa rossa 1. Si tratta del terzo livello di prezzi di quattro che in "condizioni difficili di generazione di energia con avvio di centrali di generazione meno economiche" implica il pagamento di un supplemento di 4,12 real (65 centesimi di euro) per ogni 100 kilowattora consumati. (Brb)