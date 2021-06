Brasile: oltre 115.000 nuovi contagi in 24 ore, superati tutti i record da inizio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Brasile sono stati registrati 115.000 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta del record assoluto di contati giornalieri da inizio pandemia. In virtù della nuova impennata di casi, la media giornaliera di nuovi contagi ha raggiunto negli ultimi sette giorni quota 77.295 contagi quotidiani, in aumento del 31 per cento rispetto alle precedenti due settimane. In questo caso si tratta di un doppio record: la media più alta in assoluto da inizio pandemia e l'aumento più intenso sulla media di nuovi casi registrato da febbraio 2020. Sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute dei 27 stati, il bilancio si è attestato ad almeno 18.169.881 contagi. (segue) (Brb)