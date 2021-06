Corea del Sud: banca centrale anticipa aumento tassi entro la fine del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Corea (Bok) è pronta ad effettuare il primo aumento dei tassi di riferimento nel periodo post-pandemia "entro l'anno in corso", approfittando della robusta ripresa dell'economia della Corea del Sud. Lo ha dichiarato il governatore della banca centrale, Lee Ju-yeol, nella giornata di oggi, 14 giugno. Lee ha già ventilato la possibilità che la Bok possa lasciarsi alle spalle l'era dell'alleggerimento quantitativo a patto che la traiettoria della ripresa economica si mantenga stabile, ma sino ad ora non aveva mai fornito un pur vago riferimento temporale. "C'è la necessità di normalizzare la politica monetaria entro quest'anno", ha dichiarato il governatore, menzionando apertamente l'aumento degli squilibri finanziari. La Bok ha previsto proprio oggi che il tasso di inflazione al consumo in Corea del Sud si manterrà attorno al 2 per cento per il resto dell'anno. L'inflazione core, che esclude i prezzi volatili di beni alimentari ed energia, dovrebbe però superare l'un per cento. (segue) (Git)