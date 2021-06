Germania: commissione Bilancio Bundestag approva 27 progetti per la difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio del Bundestag ha approvato i finanziamenti per 27 progetti per la difesa, dal valore totale di circa 20 miliardi di euro. Il ministero della Difesa tedesco potrà, quindi, concludere i relativi contratti. Come riferisce il sito web “Augengeradeaus.net”, sono stati stanziati i fondi per gli ulteriori sviluppi del Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf), per aerei, navi e per l'aggiunta di nuove funzionalità al veicolo corazzato per fanteria “Puma”. La decisione è stata assunta ieri 23 giugno, nell'ultima riunione della commissione Bilancio del Bundestag prima della pausa estiva dei lavori del parlamento federale. La sospensione delle attività inizierà domani, 25 giugno, per protrarsi fino all'8 novembre, quando verrà inaugurata la prossima legislatura dopo le elezioni del Bundestag del 26 settembre. Il finanziamento dei progetti è stato reso possibile dall'incremento dei fondi per il ministero della Difesa, che la proposta di bilancio per il 2022 approvata dal governo federale ha aumentato a 50,3 miliardi di euro. Si tratta di 3,4 miliardi di euro in più rispetto ai fondi del 2021. (Geb)