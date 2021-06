Coree: Moon auspica ripresa dialogo inter-coreano in una intervista a "Time" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continueranno a perseguire il dialogo con la Corea del Nord in merito al programma nucleare di quel Paese. Lo ha dichiarato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Prince, in risposta alle dichiarazioni di Kim Yo-jong, sorella del leader della Corea del Nord, che hanno moderato le aspettative di una repentina ripresa dei negoziati interrotti all'inizio del 2019. "Siamo pronti a condurre negoziati con la Repubblica Popolare Democratica di Corea per far fronte alla sfida del suo programma nucleare", ha dichiarato Prince nel corso di una conferenza stampa. Questa settimana la sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un ha dichiarato che le aspettative espresse dagli Usa di poter riavviare presto i negoziati con Pyongyang potrebbero portare ad una "delusione". "Siamo a conoscenza di questi commenti. Non cambiamo la nostra visione diplomatica", ha replicato il portavoce statunitense. (segue) (Git)